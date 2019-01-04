Sony'nin yeni 3D teknolojisi, akıllı telefonlara gelecek

Sony'nin yeni geliştirdiği 3D teknolojisi, bu sefer televizyonlara değil akıllı telefonlara geliyor. Sony, her zamankinden daha iyi bir yüz tanıma sistemi, geliştirilmiş 3D sensörleri ve mobil artırılmış gerçeklik dünyasını daha çekici hale getirmek için daha fazla derinlik ve yeni özellikleri kullanıma sunacak.





3D TEKNOLOJİSİ İLE MEVCUT KAMERALAR ARASINDAKİ FARK

3D teknolojisi, normal akıllı telefon kameralarından farklı olarak uçuş süresi veya TOF olarak bilinen bir yöntem olan, lazerlerin nesnelere ulaşma ve nesnelere geri dönme zamanını kullanarak mesafeyi ve derinliğini ölçen bir teknolojidir. Sony'ye göre bu teknoloji, beş metreye kadar olan ve yapılandırılmış ışıktan daha hassas olan, daha uzak mesafelerde etkisini gösteriyor. Bu teknolojiyle çekilen fotoğraflar ise daha net ve daha kaliteli çıkıyor.





BİRÇOK TELEFON BU TEKNOLOJİYİ KULLANACAK

Sony, 3D sensörleri akıllı telefonlara entegre etmek için hangi şirketlerle çalışacağı hakkında henüz bilgi vermedi. Ancak Sony, dünyanın önde gelen kamera modülleri sağlayıcısı olduğundan, Apple, Samsung ve Huawei gibi dev markalarla uzun süredir ilişki kuruyor.

3D SENSÖRLER ÇOK YAKINDA

Akıllı telefonlara gelecek olan 3D sensör teknolojisini kullanmanız pek uzun sürmeyecek. Bu sene piyasaya çıkacak telefonlarda, 3D sensörünü görmemiz sürpriz olmayacak. Ek olarak, Sony'nin 3D sensörünün doğruluğu, diğer artırılmış gerçeklik oyunları ve uygulamaları ile birlikte gerçekçi sanal karakterler ve dünyalar oluşturmanıza yardımcı olabilir.