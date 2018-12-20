Sony'nin yeni telefonları: Xperia XA3, XA3 Ultra ve L3

Xperia L2 ve Xperia XA2 serisi artık neredeyse bir yaşına girdi ve Sony yeni telefonlar üzerinde çalışmaya başladı. Bu telefonlar sırasıyla Sony Xperia XA3 , XA3 Ultra ve Xperia L3 olacak.





Sony her ne kadar başta bu telefonları kabul etmese de, geçtiğimiz ekim ayında bu telefonların model numaraları sızdırılmıştı. Telefonlar hakkında henüz bir bilgi yok, fakat Sony'nin ocak ayındaki CES 2019'da bu telefonlar hakkında bilgi vermesi bekleniyor.

ORTA SEGMENT TELEFONLAR OLACAK

Cihazların her biri farklı tükeci gruplarına hitap ettiği için, özellikleri de farklı olacak, fakat yine de bazı ortak özellikleri de mevcut. Örneğin her üç telefon da parmak izi okuyucusuna ve 18: 9 oranunda ekrana sahip olacak. Android 9 Pie işletim sistemi ile gelmesi beklenen telefonlarda çift arka kamera olması bekleniyor.