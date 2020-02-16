Sopa ile domuz kovalarken vuruldu

Süper Lig 22. hafta mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor, sahasında Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup oldu ve 7 maç sonra kaybetti.

Kürsüye çıkan bir delege “Siyasetin işine, kadının işvesine aldanılmaz.” deyince, salondan bir kişi şişe fırlattı.

İzmir'de pastaneye ekmek almaya giden 10 yaşındaki kız çocuğuna bir süredir cinsel istismarda bulunduğu belirlenen iş yeri çalışanı tutuklandı.

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Kavgayı ayırırken, kardeşinin bıçak darbesiyle öldü

Osmaniye'de bir asker eğlencesinde iki grup arasında çıkan tartışmada, kavgayı ayırmaya çalışan bir kişi, kardeşinin bıçak darbesi sonucu yaşamını kaybetti.