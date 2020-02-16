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Sopa ile domuz kovalarken vuruldu

Samsun'da ormanlık alanda sopa ile domuz kovalarken tüfekle ateş edilmesi sonucu domuz kurşunuyla kolundan vurularak yaralanan şahsın yardımına ambulans helikopter yetişti.

İHA | 16.02.2020 - 16:16..
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Domuzun tarlasındaki mahsule zarar vermesi üzerine Talip Karagöz (57) ormanlık alanında domuzların izini takip edip sopayla kovalamak istedi.

SOL KOLUNDAN VURULDU

Tüfek sesini duyan Karagöz, biranda sol kolunda acı hissetti. Kimliği belirsiz bir kişinin tüfeğinden çıkan domuz kurşunu Talip Karagöz'ün koluna isabet etti.

Talip Karagöz için Samsun 112 Acil Servis istasyonuna bağlı ambulans helikopter olay yerindeki ormanlık alana giderek, yaralıyı alıp Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

HELİKOPTERLE HASTANEYE GÖTÜRDÜLER

Ambulans helikopter pistinden kara ambulansına nakledilerek hastaneye götürülen Talip Karagöz, "Domuzların izini sürüp sopayla kovalıyordum. Silah sesi duyunca kolumdan vurulduğumu anladım. Kimin ateş ettiğini bilmiyorum" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sopa ile domuz kovalarken vuruldu

Sopa ile domuz kovalarken vuruldu

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