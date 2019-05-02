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Sophie Turner ve Joe Jones evlendi

Game of Thrones'un ünlü oyuncusu Sophie Turner, bir süredir birlikte olduğu şarkıcı Joe Jones ile Las Vegas’ta dünyaevine girdi.

Haber Merkezi | 02.05.2019 - 15:34..
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Milyonları ekrana kilitleyen dizi Game of Thrones'ta 'Sansa Stark' karakterini canlandıran Sophie Turner, yeni hayatına dün 'merhaba' dedi.

Sophie Turner ve Joe Jones evlendi

ÇİFT GİZLİCE EVLENDİ

Dün gerçekleşen Billboard Ödül Töreni'nden sonra düzenlenen törene katılan Sophie Turner ve şarkıcı Joe Jones, gizlice evlendi.

Elvis Presley taklidi yapan kişinin ise ikilinin nikahını kıydı. Genç sevgililer bu nikah töreni için 600 dolar yani yaklaşık olarak 3 bin 500 lira harcadı.

Sophie Turner ve Joe Jones evlendi

DÜĞÜN TÖRENİ FRANSA'DA OLACAK

Turner ve Jones çiftine yakın çevreler çiftin Fransa'da görkemli bir düğün töreni hazırlığında olduğunu açıkladı.

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