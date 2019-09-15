taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6867
Euro
6.2942
Altın
1488.41
Borsa
103071.8
Gram Altın
272.156
Bitcoin
58697.42

Sorumsuz piknikçiler yüzünden yangın çıktı

Samsun'da mangaldan sıçrayan kıvılcımlar kuru otları tutuşturarak ağaçların yanmasına neden oldu.

İHA | 15.09.2019 - 21:21..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Yangın, Samsun’un Bafra ilçesi merkezine 35 kilometre mesafede bulunan Altınkaya Barajı kapakların yakınında meydana geldi.

Derbent Barajı kenarına piknik yapmaya gelen bir aile mangal için ateş yaktı.

MANGALTAN SIÇRAYIP KURU OTLARI TUTUŞTURDU

Mangaldan sıçrayan kıvılcımlar ormanlık alanda yerde bulunan kuru otları tutuşturdu. Yanan otlardaki alevler ağaçlara sıçrayarak alev aldı.

Sorumsuz piknikçiler yüzünden yangın çıktı

Yakınlarda piknik yapan aileler tarafından durum jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğüne bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen Bafra Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederek büyümeden kontrol altına aldı.

AĞAÇLAR ZARAR GÖRDÜ

Yangında çok sayıda ağaç zarar gördü. Yangını çıkardığı iddia edilen ve olay yerinden ayrılan ailenin aracının plakasını tespit eden görevliler, çalışma başlattı.

Sorumsuz piknikçiler yüzünden yangın çıktı

Sorumsuz piknikçiler yüzünden yangın çıktı

Sorumsuz piknikçiler yüzünden yangın çıktı

Sorumsuz piknikçiler yüzünden yangın çıktı

Sorumsuz piknikçiler yüzünden yangın çıktı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Suudi Arabistan petrol üretimini durdurdu

Suudi Arabistan petrol üretimini durdurdu

192
Driftçiler, polisten kaçarken canlarından oldular

Driftçiler, polisten kaçarken canlarından oldular

255
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tank palet fabrikası eleştirisi

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tank palet fabrikası eleştirisi

585
Mehmetçik, PKK'lı teröristin yarasını sardı

Mehmetçik, PKK'lı teröristin yarasını sardı

473
CHP'de gündem yeniden Aylin Nazlıaka'nın affı

CHP'de gündem yeniden Aylin Nazlıaka'nın affı

114
İzmir'de cani kocaya hapis cezası

İzmir'de cani kocaya hapis cezası

181
Eran Zahavi'nin rabona golü

Eran Zahavi'nin rabona golü

28
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir