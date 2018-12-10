Sosyal anksiyete bozukluğu nedir

Sosyal fobi veya sosyal anksiyete bozukluğu sosyal ortamlarda başkaları tarafından olumsuz değerlendirilmekten yoğun şekilde kaygı duyma ve korkulan durumlardan kaçınma eğilimi ile tanımlanabilecek bir bozukluk olarak açıklanıyor.

SOSYAL FOBİ BELİRTİLERİ

Sosyal fobi ölçeğinde belirlenmiş ve kişilerin kaygı duyacağı, kaçınma davranışı gösterebileceği durumlar şu şekilde sıralanıyor:

“Önceden hazırlanmaksızın bir toplantıda kalkıp konuşmak, seyirci önünde hareket, gösteri ya da konuşma yapmak, dikkatleri üzerinde toplamak, romantik veya cinsel bir ilişki kurmak amacıyla birisiyle tanışmaya çalışmak, bir gruba önceden hazırlanmış sözlü bilgi sunmak, başkaları içerdeyken bir odaya girmek, kendisinden daha yetkili biriyle konuşmak, satın aldığı bir malı ödediği parayı geri almak üzere mağazaya iade etmek, çok iyi tanımadığı birisine fikir ayrılığı veya hoşnutsuzluğun ifade edilmesi, gözlendiği sırada çalışmak, çok iyi tanımadığı bir kişiyle yüz yüze konuşmak, bir eğlenceye gitmek, çok iyi tanımadığı birisinin gözlerinin içine doğrudan bakmak, umumi yerlerde yemek yemek, gözlendiği sırada yazı yazmak, çok iyi tanımadığı bir kişiyle telefonla konuşmak, evde misafir ağırlamak, küçük bir grup faaliyetine katılmak, umumi yerlerde bir şeyler içmek, umumi telefonları kullanmak, yabancılarla konuşmak, satış elemanının yoğun baskısına karşı koymak, umumi tuvalette idrar yapmak.”





SOSYAL FOBİ TANI KRİTERİ

Korkulan toplumsal durumla karşılaşma hemen her zaman anksiyete doğurur. Bu duruma bağlı ya da durumsal olarak yatkınlık gösteren bir panik atak biçimini alabilir. Çocuklarda anksiyete; ağlama, huysuzluk yapma, dona kalma veya tanıdık olmayan insanların olduğu toplumsal durumlardan uzak durma olarak dışa vurulabilir.

TEDAVİ

Seçici serotonin gerialım inhibitörleri kullanmak, bilişsel davranışçı terapi ve benzodiazepin kullanımı sosyal fobi veya sosyal anksiyete bozukluğuna çözüm olarak sunuluyor.