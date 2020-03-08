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Sosyal deney: Eşini dövmeye kalkan kocayı engellediler

Kocaeli'de tiyatro oyuncuları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadına şiddete karşı farkındalık yaratmak amacıyla sosyal deney gerçekleştirdi.

DHA | 08.03.2020 - 02:11..
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yaratmak amacıyla tramvay içinde sosyal deney gerçekleştirdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncusu Seçkin Aksu, eşi Nilüfer Aksu ve kızları Alara Aksu sosyal deneye katıldı.

Sosyal deney: Eşini dövmeye kalkan kocayı engellediler

EŞİNE VURACAKKEN VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ

Senaryo gereği eşini tramvayda gören kişi, kızının önünde bağırmaya başladı. Daha sonra tepki gösteren vatandaşlara da bağıran erkek oyuncu, tam eşine vurmak için elini kaldırdığı sırada vatandaşlar tarafından engellenerek etkisiz hale getirildi. Daha sonra sosyal deney kapsamında bir oyun oynandığını fark eden vatandaşlar Seçkin Aksu’yu serbest bıraktı.

Sosyal deney: Eşini dövmeye kalkan kocayı engellediler

Sosyal deney: Eşini dövmeye kalkan kocayı engellediler

Sosyal deney: Eşini dövmeye kalkan kocayı engellediler

Sosyal deney: Eşini dövmeye kalkan kocayı engellediler

Sosyal deney: Eşini dövmeye kalkan kocayı engellediler

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