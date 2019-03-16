Sosyal konut projesine talep her geçen gün artıyor

Türkiye genelinde, "Yatay şehirleşmeyle yükselen Türkiye" sloganıyla başlatılan ve asgari ücretle geçinenlerin ev sahibi olabilmelerinin önünü açan 50 bin konutluk sosyal konut projesi kapsamında, büyükşehirlerde 3 ve üstü proje bulunuyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, "Yatay şehirleşmeyle yükselen Türkiye" sloganıyla 6 Mart itibarıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda, TOKİ başkanlığında toplanmaya başlanan taleplere günden güne yoğun ilgi sürüyor.

İLK HAMLE 8 MART'TA DUYURULMUŞTU

67 şehirde, 140 projeyle yürütülecek 50 bin yeni sosyal konut hamlesinin ilk detayları 8 Mart'ta, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Vatandaştan gelen talepler ve bizzat yerinde yapılan tespitlerle, konut açığı olan yerler belirlendi.

Az katlı yatay mimariyi esas alan konutlardan oluşacak projeyle, alt gelir gruplarının daha rahat konut sahibi olabilmelerine imkan sağlanacak. En geç 36 ay içinde konutlar hak sahiplerine teslim edilecek, 2+1 konutların taksit ödemelerine konut teslimlerinden sonra başlanacak.

UYGUN ÖDEME KOŞULLARI

Konutların yüzde 64'ü 2+1, yüzde 36'sı 3+1 şeklinde olacak. 50 bin konutun, 32 bin 198’i 2+1, 17 bin 802'si ise 3+1 şeklinde planlanan projede, 2+1 konutlar 75-85 metrekare arasında değişmekte ve konut fiyatı 116 bin 400 liradan başlayıp, 13 bin 968 liradan başlayan peşinat miktarları ve 388 liralık aylık taksidi ile beraber 240 aya kadar vade seçeceği bulunuyor.

3+1 konutlar ise 110 metrekare ile 128 metrekare arasında değişirken, konut fiyatı da 170 bin 720 lira ve peşinatı da 17 bin civarında oldu. Bu konutların aylık taksidi 759 lira ve 180 aya kadar vade şeklinde belirlendi.

İLK ETAPTA 50 BİN KONUT

Talep toplama işlemlerinin 19 Nisan'a kadar devam edeceği projenin ilk duyurulduğu 8 Mart tarihinde 10 bin 820 başvuru olurken, 13 Mart Çarşamba günü itibarıyla başvuru sayısı 90 bine ulaştı.

Türkiye çapında 400-500 bin talebin beklenildiği projede, ilk etapta 50 bin konut yapılacak. Ardından yıllar itibarıyla bu projelerin sayısını artırmak suretiyle "alt gelir grubu", "orta gelir grubu", "emekliler", "gaziler ve şehit ailelere" yönelik kontenjanlar da olacak.

3 ŞEHİRDE 5 PROJE

Türkiye genelinde taksitlerin 388 liradan başladığı projede, kiranın en pahalı olduğu il 580 lirayla İstanbul ilk sırada yer alıyor. Türkiye çapında 2023 yılına kadar 250 bin sosyal konut hedeflenen proje ilk etapta 67 ili kapsıyor.

Şimdiye kadar açıklanan illerden en fazla proje sayısı İstanbul, İzmir, Konya, Çorum, Ankara ve Sivas'ta bulunuyor. Buna göre, İstanbul, İzmir ve Konya'da 5'er, Çorum'da 4'er, Ankara ve Sivas'ta da 3'er konut projesi olacak.

PROJEYE BAŞVURU KOŞULLARI

Türk vatandaşı olmak ve il sınırları içinde en az 1 yıl ikamet etmek şartının bulunduğu projede, 2+1 konutlar için 25, 3+1 konutlar için de 18 yaşını doldurmuş olma şartı var. 2+1 konutlar için hane halkı gelirinin 4 bin 500 liranın altında olması gerekirken bu rakamın İstanbul için 4 bin 800 lira olduğu bildirildi. Ev sahibi olmak isteyenler projeye, Ziraat Bankası ve Halk Bankası aracılığıyla başvurabiliyor.