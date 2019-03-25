Sosyal konutlara başvuru rekor seviyede

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Türkiye'nin 67 ilinde, sosyal konut projesi hayata geçecek. Geliştirilmesi planlanan 140 projede, yatay mimari uygulanacak.

PROJE 3 İLDE AĞIRLIK KAZANACAK

TOKİ'nin yapacağı 50 bin sosyal konutun büyük bir kısmı İstanbul, Ankara ve İzmir'de yer alacak. 50 bin sosyal konutun, 6 bin 300 adeti İstanbul’da, 2 bin 934 tanesi Ankara’da, 2 bin 500 tanesi İzmir’de, 2 bin 200 tanesi ise Adana’da inşa edilecek.

BAŞVURULAR 450 BİNİ AŞTI

Yetkililer; pazartesi itibarıyla alt gelir grubu vatandaşların gösterdiği yoğun ilgiden dolayı taleplerin devam edeceğini belirtti. Başvurular ise 450 bini aştı ve başvurular 19 Nisan'a kadar devam edecek.