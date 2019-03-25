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Sosyal konutlara başvuru rekor seviyede

TOKİ'nin öncülük ettiği projeye başvuru sayısı, rekor bir düzeye ulaştı. Bugüne kadar projeye 450 bin kişi başvurdu.

Haber Merkezi | 25.03.2019 - 16:34..
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Sosyal konutlara başvuru rekor seviyede

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Türkiye'nin 67 ilinde, sosyal konut projesi hayata geçecek. Geliştirilmesi planlanan 140 projede, yatay mimari uygulanacak.

Sosyal konutlara başvuru rekor seviyede

PROJE 3 İLDE AĞIRLIK KAZANACAK

TOKİ'nin yapacağı 50 bin sosyal konutun büyük bir kısmı İstanbul, Ankara ve İzmir'de yer alacak. 50 bin sosyal konutun, 6 bin 300 adeti İstanbul’da, 2 bin 934 tanesi Ankara’da, 2 bin 500 tanesi İzmir’de, 2 bin 200 tanesi ise Adana’da inşa edilecek.

Sosyal konutlara başvuru rekor seviyede

BAŞVURULAR 450 BİNİ AŞTI

Yetkililer; pazartesi itibarıyla alt gelir grubu vatandaşların gösterdiği yoğun ilgiden dolayı taleplerin devam edeceğini belirtti. Başvurular ise 450 bini aştı ve başvurular 19 Nisan'a kadar devam edecek.

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