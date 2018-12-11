taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.325
Euro
6.0597
Altın
1247.41
Borsa
92175.16
Gram Altın
213.184

Sosyal medya devi Instagram'a beklenen özellik geldi

Instagram'a çok seveceğiniz sesli mesajlaşma özelliği nihayet geldi.

Haber Merkezi | 11.12.2018 - 10:09..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

İlk başta saf bir fotoğraf paylaşım uygulaması olarak kullanıcıların karşısına çıkan Instagram, daha sonra birçok güncelleme ile sadece fotoğraf paylaşım uygulaması olmaktan çıktı. Mesajlaşma uygulamalarının popüler olmasından sonra Instagram, uygulamaya bir de sohbet özelliği eklemişti.

SESLİ MESAJLAR

Şimdi ise Instagram, telsiz tarzı sesli mesajlar göndermenize olanak tanıyan yeni özelliğini yayınladı. Sesli mesaj göndermek için herhangi bir sohbeti açın ve ekranın altındaki metin kutusunun yanında yer alan mikrofon düğmesine basılı tutarak konuşun. Konuşmanız bitince mikrofonu bırakarak mesajınızı anında gönderin. Parmağınızı metin kutusunun sol tarafına kaydırarak sesli mesajı göndermeden silebilirsiniz.

SON SÜRÜM GEREKİYOR

Facebook mesajlaşma, Facebook Messenger, WhatsApp, Snapchat gibi sosyal medya devlerine baktığımızda bu özelliğin zaten var olduğunu görüyoruz. Instagram rakiplerine göre biraz geç kalsa da, yine de birçok kullanıcı bu özelliği beğenmiş durumda. Bu özelliği kullanabilmek için Instagram'ı en son sürüme güncellemeniz gerekiyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fenerbahçe Ersun Yanal ile anlaştı

Fenerbahçe Ersun Yanal ile anlaştı

145
Sarı Yelekliler kararsızlık yaşıyor

Sarı Yelekliler kararsızlık yaşıyor

42
Bakan Soylu: 215 bin ByLock kullanıcısı tespit ettik

Bakan Soylu: 215 bin ByLock kullanıcısı tespit ettik

8
Çin'den Apple ürünlerine yasaklama

Çin'den Apple ürünlerine yasaklama

38
Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında yaşanan gerginlik

Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında yaşanan gerginlik

125
Macron'un aldığı kararların maliyeti 10 milyar euro

Macron'un aldığı kararların maliyeti 10 milyar euro

75
Kaşıkçı cinayeti S.Arabistan yönetimini tanıttı

Kaşıkçı cinayeti S.Arabistan yönetimini tanıttı

28
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir