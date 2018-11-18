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Sosyal medya fenomeni Semih Varol E-5’te kaza yaptı

İstanbul’da E-5 karayolunda sosyal medya fenomeni Semih Varol ölümden döndü.

İHA | 18.11.2018 - 08:43..
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Dün akşam saat 23.15 sıralarında E-5 karayolu Cevizlibağ mevkiinde Kadir Can Ö. yönetimindeki 34 HL 9359 plakalı otomobil, Ankara istikametine doğru seyir halindeyken kontrolden çıkarak sosyal medya fenomeni Semih Varol yönetimindeki 34 NC 2988 plakalı araca çarparak takla attı.

YARA ALMADAN ATLATTI

Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü Kadir Can Ö. araçta sıkışırken, Semih Varol kazayı yara almadan atlattı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılan Kadir Can Ö., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazanın yaşandığı güvenlik önlemi alarak trafiğin 2 şeritten akışını sağladı. Kaza nedeniyle trafikte oluşan yoğunluk ekiplerin çalışmalarının ardından normale döndü.

“ÇOK BÜYÜK KAZAYDI”

Kazayı yara almadan atlatan sosyal medya fenomeni Semih Varol, “Orta şeritte 80 kilometre hızla gidiyordum, bir anda inanılmaz bir sesle arabam sallandı. Bu araç benim arabama vurarak takla attı. İstanbul’da bütün trafiği kilitledi. Arkadaşımla bizde bir şey yok, bizde kemer takılıydı. Çok büyük kazaydı.” dedi.

Sosyal medya fenomeni Semih Varol E-5’te kaza yaptı

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