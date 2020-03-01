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Sosyal medya, göçmen kaçakçısını konuşuyor

Mültecileri yurt dışına kaçıran insan kaçakçısı Özcan Karlı'nın, sosyal medyada işlerini titizlikle bitirdiğine dair fotoğrafları ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 01.03.2020 - 19:42..
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Sosyal medya, göçmen kaçakçısını konuşuyor

Türkiye'nin sınır kapılarını açmasıyla, göçmenler Avrupa'nın kapılarına dayanmıştı.

Yunanistan kapılarına dayanan göçmenlerin bekleyişleri sürerken, insan kaçakçılarına da gün doğdu.

Sosual medyanın bugün en çok konuştuğu isimler arasında o kaçakçılardan biri olan Özcan Karlı vardı.

Sosyal medya, göçmen kaçakçısını konuşuyor

Özcan Karlı, dün bölgede bulunan muhabirlere konuşmuştu.

Kaçakçılığın nasıl işlediğine dair önemli detaylardan bahseden Karlı, Avrupa'da bulunan çoğu göçmeni, kendisinin taşıdığını söylemişti.

Karlı bu röportajından sonra bugün gözaltına alındı.

Sosyal medya, göçmen kaçakçısını konuşuyor

SOSYAL MEDYADA REKLAMINA BAŞLADI

Yaptığı meslek suç olmasına rağmen Özcan Karlı, krizi fırsata çevirip sosyal medya hesaplarında reklamını bile yapmaya başladı.

Göçmenler avrupaya taşıdıktan sonra paylaştığı fotoğraflarla reklamını yapan Karlı, işini titizlikle yaptığını belirtti.

Sosyal medya, göçmen kaçakçısını konuşuyor

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