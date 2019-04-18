Sosyal medya hesabı, hırsızı ele verdi

Osmangazi ilçesine bağlı Yiğitali, Gündoğdu mahallelerinde B.Z, T.V ve H.E’ye ait bağ evlerinde hırsızlık meydana geldi. Harekete geçen jandarma ekipleri, olay bölgesindeki işyerleri, çiftlik ve bağ evlerinde bulunan 15 adet kamerayı inceledi.

OSYAL MEDYA BİLGİLERİ ELE VERDİ

Kendisine hurdacı süsü verdiği belirlenen şüphelinin sosyal medya bilgileri de takibe alındı. Hırsızlık zanlısının S.U. olduğunu tespit eden ekipler, zanlıyı Bursa şehir merkezinde babasına ait evde kıskıvrak yakaladı.

S.U. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bursa Kapalı Cezaevine konuldu.