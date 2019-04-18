taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7635
Euro
6.5284
Altın
1272.55
Borsa
98203.2
Gram Altın
235.868

Sosyal medya hesabı, hırsızı ele verdi

Bursa'da bağ evinlerini soyan zanlıyı sosyal medyadan takibe alan jandarma ekipleri şahsı kıskıvrak yakaladı.

İHA | 18.04.2019 - 06:11..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Osmangazi ilçesine bağlı Yiğitali, Gündoğdu mahallelerinde B.Z, T.V ve H.E’ye ait bağ evlerinde hırsızlık meydana geldi. Harekete geçen jandarma ekipleri, olay bölgesindeki işyerleri, çiftlik ve bağ evlerinde bulunan 15 adet kamerayı inceledi.

Sosyal medya hesabı, hırsızı ele verdi

OSYAL MEDYA BİLGİLERİ ELE VERDİ

Kendisine hurdacı süsü verdiği belirlenen şüphelinin sosyal medya bilgileri de takibe alındı. Hırsızlık zanlısının S.U. olduğunu tespit eden ekipler, zanlıyı Bursa şehir merkezinde babasına ait evde kıskıvrak yakaladı.

S.U. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bursa Kapalı Cezaevine konuldu.

Sosyal medya hesabı, hırsızı ele verdi

Sosyal medya hesabı, hırsızı ele verdi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tottenham 7 gollü maçta Manchester City'i eledi

Tottenham 7 gollü maçta Manchester City'i eledi

15
Trump'tan kızına: Seni Dünya Bankası Başkanı yapayım

Trump'tan kızına: Seni Dünya Bankası Başkanı yapayım

27
Yunanistan'da Almanya'dan savaş tazminatı önergesine onay

Yunanistan'da Almanya'dan savaş tazminatı önergesine onay

23
Belediye başkanından öğrencilere menemen sürprizi

Belediye başkanından öğrencilere menemen sürprizi

10
Domuz beyni kesimden saatler sonra kısmen tepki verdi

Domuz beyni kesimden saatler sonra kısmen tepki verdi

7
Liverpool Devler Ligi'nde Porto’yu farklı geçti

Liverpool Devler Ligi'nde Porto’yu farklı geçti

3
İtalya’da orman yakan öğrencilere 13,5 milyon euro ceza

İtalya’da orman yakan öğrencilere 13,5 milyon euro ceza

7
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir