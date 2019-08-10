Sosyal medya pazarlaması üzerine bilgiler: Sosyal Medya Stratejisi

Yaşadığımız bu çağda sosyal medyanın girmediği ev neredeyse yok. Hemen hemen her kesime hitap eden sosyal medya ticaretin de yaygın olarak kullanıldığı bir mecra haline geldi. Günümüzde bilgi teknolojilerinin ve dijital medya anlayışının hızla gelişmesiyle birlikte yeni medya iletişim araçlarından sosyal medya kavramı, işletmeler için önem kazanıyor.

SOSYAL MEDYA STRATEJISI

Akademisyen Pelin Vardarlıer, bu kitabında sosyal medyanın pazarlama alanında etkin kullanılması, işletmelerin sosyal medyada yer alma stratejileri, pazarlama ve marka yönetimi çalışmalarını ustalıkla anlatılıyor.

Tanıtım bülteninde kitabın içeriği hakkında şöyle bir açıklama da var:

“İşletmelerin de sosyal medya araçlarını kullanırken belirledikleri stratejileri, uzun vadeli ve amaçlarına uygun olarak şekillendirmeleri gerekmektedir. 2015 yılında “Sosyalika” adıyla yayınlanan kitabımda, sosyal medyanın insan kaynakları alanında kullanılması ve etkisinden bahsedilmektedir. Kitabın amacı, sosyal medya stratejilerini yapılan uygulamalar üzerinden açıklayarak, sosyal medya pazarlamasının işletmeler için önemini ve bu alanda yapılmış en iyi sosyal medya uygulamalarını ortaya koymaktır.”





Soyal Medya Stratejisi

Pelin Vardarlıer

Nobel Akademik Yay.

S.:104

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Sonay Karaman

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