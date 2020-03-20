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Sosyal medya sitelerinin yapay zekası sınıfta kaldı

Koronavirüs nedeniyle Facebook ve Twitter gibi sosyal paylaşım siteleri, içerik kontrolünü tamamen yapay zekaya bıraktı. Ancak bu durum, çeşitli sorunları da beraberinde getirdi.

Haber Merkezi | 20.03.2020 - 09:10..
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Çin'de ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle çeşitli önlemler alan teknoloji şirketleri, çalışanların büyük bir kısmının evden çalışmasına izin verdi.

Örneğin Facebook, Twitter ve YouTube, bu hafta binlerce içerik moderatörünün eve gönderildiğini açıkladı. Ancak bu durum, platformdaki içerik kontrollerini tamamen bilgisayar ve yapay zekaların eline bıraktı.

Aslında bu yeni bir durum değil. Geçtiğimiz yıllarda birçok sosyal medya sitesindeki kullanıcı paylaşımlarını yapay zeka kontrol ediyor ve zararlı gönderileri tespit ederek otomatik olarak sistemden kaldırıyordu.

apple

YAPAY ZEKA KANDIRILDI

Ancak şirketlerin kullandığı yapay zeka, ABD başkanlık seçimleri dahil olmak üzrre birçok konuda kandırıldı ve sahte haberler platformlarda yayılmaya başladı. Bunun üzerine olaya el atan Facebook ve Twitter gibi platformlar, içerik kontrolü için yapay zeka kullanmaktan vazgeçti ve bu iş için binlerce insanı işe aldı.

KORONAVİRÜS NEDENİYLE YAPAY ZEKA YENİDEN DEVREDE

Koronavirüs nedeniyle binlerce sosyal medya çalışanının eve kapanması, içerik kontrolünün yeniden yapay zekaya emanet edilmesine neden oldu. Ancak geçtiğimiz yıllarda yapay zekanın yaptığı hatalar yeniden tekrarlanmaya başladı.

FACEBOOK

FACEBOOK SINIFTA KALDI

Örneğin içerik kontrolunü yapay zekaya devreden Facebook, geçtiğimiz günlerde koronavirüs ile ilgili yalan haberlerin yanında, güvenilir kaynaklardan gelen ve toplumu bilgilendiren doğru haberleri de otomatik olarak kaldırdı.

Ayrıca yapay zekanın kontrolü ele alması nedeniyle, kötü niyetli kişiler yalan haberleri de kolaylıkla yaymaya başladı.

Uzmanlara göre bu durum, sosyal medya sitelerinin birkaç yıl geriye gitmesine neden oldu.

Instagram: @eshteknoloji

Sosyal medya sitelerinin yapay zekası sınıfta kaldı

Sosyal medya sitelerinin yapay zekası sınıfta kaldı

Sosyal medya sitelerinin yapay zekası sınıfta kaldı

Sosyal medya sitelerinin yapay zekası sınıfta kaldı

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