Sosyal medya üzerinden uyuşturucu ağına darbe: 43 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, özellikle "Telegram" başta olmak üzere çeşitli sosyal medya platformları üzerinden uyuşturucu ticareti yapan şüpheliler mercek altına alındı.

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin dijital ağlar üzerinden müşteri temin ettiği, siparişleri anonim hesaplar aracılığıyla yönlendirdiği ve teslimat süreçlerini gizlilik içinde yürüttüğü tespit edildi.

50 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında toplam 50 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Kararın ardından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve İstanbul Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Başkanlığı koordinasyonunda operasyon için düğmeye basıldı.

İstanbul genelinde 17 ilçe ile Sakarya’daki 1 adrese eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.

EŞ ZAMANLI BASKINLARDA 43 KİŞİ YAKALANDI

Operasyonlarda 43 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda suç unsuru ele geçirildi. Ekipler, operasyon kapsamında 26 bin euro nakit para ile birlikte 12 tabanca, 9 fişek ve 2 şarjör buldu.

Ele geçirilen materyallerin yasa dışı ticaret ve örgütlü faaliyet şüphesini güçlendirdiği değerlendiriliyor.

FİRARİ ŞÜPHELİLER İÇİN ÇALIŞMA SÜRÜYOR

Operasyon kapsamında gözaltına alınamayan 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi. Güvenlik güçleri, firari kişilerin yerlerinin tespiti için saha ve dijital takip faaliyetlerini sürdürüyor.