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Sosyal medyada başlayan tartışma gerçek hayata taşındı

Sosyal medyada tartışan iki kız, bir mağazada karşılaşınca, tekme tokat kavga etti. Yumrukların havada uçuştuğu kavgada, taraflardan biri çenesinden yaralandı.

İHA | 03.01.2019 - 10:06..
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Olay, Bahçelievler’de geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddiaya göre C.Ş. isimli bir kız, sosyal medya üzerinden başka bir kız ile kavga etti.

TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

C.Ş., geçtiğimiz gün kavga ettiği kız ile bir iş yerinde karşılaştı. Kızlar burada da tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine C.Ş., olay yerine arkadaşlarını çağırdı. C.Ş.’nin arkadaşlarının gelmesi ile tartışma daha da büyüyerek, kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların hava da uçuştuğu kavgada, bir kişi çenesinden yaralandı.

Kadınların mağazada uçan tekmeli kavgası ViDEO

Sosyal medyada başlayan tartışma gerçek hayata taşındı

KAVGA GÜÇLÜKLE AYRILDI

Kavga, çevrede bulunan diğer vatandaşların araya girmesiyle güçlükle son buldu. Kavgayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ise kavgaya karışan kızları gözaltına alarak karakola götürdü. Olaya karışanlardan C.Ş. isimli kızın, birçok suçtan sabıkası olduğu öğrenildi.

Sosyal medyada başlayan tartışma gerçek hayata taşındı

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