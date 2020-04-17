Sosyal medyada başlayan tartışma kanlı bitti

Kahramanmaraş'ta Şeyhadil Mahallesi'nde yaşayan Recep Abacı ile Süleyman Karaçalı henüz bilinmeyen nedenle sosyal medya üzerinden tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Abacı, Karaçalı'nın evinin önüne gitti. Burada da devam eden tartışma kavgaya dönüşünce Recep Abacı tabanca ile Süleyman Karaçalı'ya ateş etti.

YARALININ DURUMU AĞIR

Abacı otomobiliyle olay yerinden kaçarken, Karaçalı bacağına isabet eden kurşunlarla kanlar içinde yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Karaçalı, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Karaçalı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, Abacı'yı yakalamak için çalışma başlattı.