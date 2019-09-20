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Sosyal medyada galeyana gelen mahalleliye şafak baskını

Adana'da 11 yaşındaki erkek çocuğuna taciz iddiasının ardından sosyal medyadan halkı galeyana getirip iş yerlerine girerek yağmalayıp zarar verenler, şafak vakti operasyonda gözaltına alındı.

İHA | 20.09.2019 - 09:54..
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Adana'nın Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde, 25 yaşlarındaki bir kişinin aynı mahallede oturan 11 yaşındaki erkek çocuğunu okul çıkışı eve getirerek taciz ettiği iddiası, mahalleyi ayağa kaldırdı.

Yüzlerce vatandaş, şüphelinin oturduğu ileri sürülen evi yakmak istedi. Polisin biber gazlı müdahalesiyle kalabalık dağıtıldı.

Sosyal medyada galeyana gelen mahalleliye şafak baskını

TACİZ İDDİASINI BAHANE EDEREK, HIRSIZLIK YAPTILAR

Bu olayın ardından sosyal medya üzerinden şüphelinin yabancı uyruklu bir kişi olduğu iddiası ortaya atılarak, bu şahısların iş yerlerine ve evlerine zarar verilmesi istendi. Bu sosyal medya yalanı ve isyana teşvik çağrısı üzerine çevre mahallelerde toplanan yüzlerce vatandaş, gruplar halinde yabancı uyruklu kişilerin iş yerlerine, evine ve araçlarına saldırarak zarar verdi. Ayrıca tacize tepki gösterdiğini söyleyen vatandaşlar, girdikleri dükkanları yağmalayarak kuyumcudan altın, diğer dükkanlardan da hırsızlık yaptı. Çevik kuvvet, terörle mücadele, asayiş ve özel harekat polisleri, öfkeli kalabalığı bir süre sonra dağıttı.

Çocuk tacizcisinin evini mahalleli yakmak istedi VİDEO

Sosyal medyada galeyana gelen mahalleliye şafak baskını

POLİS TEK TEK EVLERİNDEN ALDI

Adana Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, halkın yalan yanlış bilgilerle sosyal medya üzerinden isyana teşvik edilmesi üzerine harekete geçti. Polis sokağa çıkıp, yabancı uyruklu vatandaşların mallarına zarar verilmesine ve yağmalanmasına neden olan provokatif paylaşımlarda bulunduğu öne sürülen kişileri, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri gece saatlerinde tek tek tespit etti. Söz konusu şüphelilere yönelik düzenlenen şafak operasyonunda, aralarında kadınların da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Sosyal medyada galeyana gelen mahalleliye şafak baskını

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Sosyal medyada galeyana gelen mahalleliye şafak baskını

Sosyal medyada galeyana gelen mahalleliye şafak baskını

Sosyal medyada galeyana gelen mahalleliye şafak baskını

Sosyal medyada galeyana gelen mahalleliye şafak baskını

Sosyal medyada galeyana gelen mahalleliye şafak baskını

Sosyal medyada galeyana gelen mahalleliye şafak baskını

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