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Sosyal medyada silah satanlara operasyon

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, 48 kişiye eş zamanlı baskın yapıldı.

DHA | 14.03.2019 - 11:10..
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İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya siteleri üzerinden yasa dışı silah satışı ilanı veren 48 kişiyi tespit etti.

Şüpheli 48 kişi hakkında alınan arama kararı üzerine sabah saatlerinde, il genelinde operasyon başlatıldı.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Polis ekipleri, şüphelilerin ev ve işyerlerine eş zamanlı baskın düzenlendi. Devam eden operasyon kapsamında şu ana kadar 12 tüfek, 10'u kurusıkı olmak üzere toplam 15 tabanca ile 9.5 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Sosyal medyada silah satanlara operasyon

Sosyal medyada silah satanlara operasyon

Sosyal medyada silah satanlara operasyon

Sosyal medyada silah satanlara operasyon

Sosyal medyada silah satanlara operasyon

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