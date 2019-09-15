Sosyal medyada tanışıp Giresun'da düğün yaptılar

Tayvan'dan Giresun'a uzanan ilginç hikaye...

SOSYAL MEDYADA TANIŞTILAR

Sosyal medyada tanışan Giresunlu 42 yaşındaki Bülent Birdal ile 38 yaşındaki Tayvanlı satış elemanı Chen You, 3 sene önce sosyal medyada tanışıp evlenmeye karar verdi.

TAYVAN'DA YAŞAYACAKLAR

Genç çiftin düğünü, Giresun'un Görele ilçesinde yapıldı. Genç çift, bundan sonraki hayatlarını Tayvan'de geçireceklerini açıkladı.

"RESMİ NİKAHIMIZ KIYILDI"

Sosyal medyada tanıştıklarını ve 3 sene arkadaşlık yaptıklarını belirten Birdal, ”Eşim beni Tayvan'a davet etti, gittim orada beni çok iyi karşıladı. Yüz yüze görüştük, birbirimizi sevdik, arkadaş olduk. Daha sonra Türkiye’ye döndüm, kısa süre sonra tekrar Tayvan'a gittim ve resmi nikahımız kıyıldı. Düğünümüzü Görele’de bizim geleneklerimize göre yaptım. Kendi ismi Chen, ama biz ona burada Ceylan adını taktık. 20 gün sonra Tayvan'a dönüyoruz, orada yaşayacağız.” dedi.

"TÜRK GELENEKLERİNE GÖRE YAŞAYACAĞIM"

Aşkın sınır ve mesafe tanımadığını, çok mutlu olduklarını belirten Tayvanlı gelin Chen You ise, "Türkiye'yi çok sevdim. Buradaki insanlar çok sıcak. Bundan sonra Türk geleneklerine göre yaşayacağım. Eşimi mutlu edeceğim." diye konuştu.