Sosyal medyada tartışılan matematik sorusu

Menemen soğanlı mı, soğansız mı yenir? Bu elbisenin rengi ne?
Bu sorular özellikle sosyal medyada kullanıcıları ikiye bölen sorular. Her taraf verdiği cevabı sonuna kadar savunurken; yeni bir soru daha ortaya atıldı.
İŞLEM ÖNCELİĞİ CEVABI FARKLI KILIYOR
Bir Twitter kullanıcısı yukarıdaki işlemi paylaşıp cevabını sordu.
Cevap verenlerin bir kısmı 1 bir kısmı 16 dedi. İki farklı cevabın ortaya çıkmasının nedeni ise işlem önceliği.
Cevaba 1 diyenlerin çözüm şekli;
2+2=4
2*4=8
8/8=1
Cevaba 16 diyenlerin çözüm şekli;
8/2=4
2+2=4
4*4=16