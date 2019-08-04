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Sosyal medyada tartışılan matematik sorusu

Geçtiğimiz günlerde internette paylaşılan bir matematik sorusuna cevap verenlerin bir kısımı 1, bir kısmı 16 diyince yine ikiye bölündük.

Haber Merkezi | 04.08.2019 - 09:30..
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Bu sorular özellikle sosyal medyada kullanıcıları ikiye bölen sorular. Her taraf verdiği cevabı sonuna kadar savunurken; yeni bir soru daha ortaya atıldı.

İŞLEM ÖNCELİĞİ CEVABI FARKLI KILIYOR

Sosyal medyada tartışılan matematik sorusu

Bir Twitter kullanıcısı yukarıdaki işlemi paylaşıp cevabını sordu.

Cevap verenlerin bir kısmı 1 bir kısmı 16 dedi. İki farklı cevabın ortaya çıkmasının nedeni ise işlem önceliği.

Cevaba 1 diyenlerin çözüm şekli;

2+2=4
2*4=8
8/8=1

Cevaba 16 diyenlerin çözüm şekli;

8/2=4
2+2=4
4*4=16

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