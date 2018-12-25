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Sosyal medyada terör propagandası yapan 6 kişi yakalandı

İzmir'de gerçekleşecek muhtemel sokak eylemlerine katılmayı planlayan ve sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandasında bulunan 6 kişi gözaltına alındı.

DHA | 25.12.2018 - 09:55..
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, kent merkezi ve Urla'da bu sabah operasyon düzenledi.

6 KİŞİ GÖZLATINA ALINDI

Teknik ve fiziki takip sonucunda belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin terör örgütleri adına sosyal medya üzerinden propaganda yaptıkları ve olası sokak eylemlerinde aktif rol almayı amaçladıkları belirlendi.

1 RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 1 ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait mermi, çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel dokuman ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Sosyal medyada terör propagandası yapan 6 kişi yakalandı

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