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Sosyal medyada terör propagandası yapan kişiler tutuklandı

Siirt'te sosyal medya üzerinden terör propagandası yapan 4 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA | 14.10.2019 - 17:29..
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Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 4 kişinin tutuklandığı belirtildi.

AÇIKLAMA YAPILDI

Açıklamada, "Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili ülkemiz aleyhinde sosyal medya platformları üzerinden güvenlik güçlerimizin itibarını zedeleyici, halkı kin ve nefrete tahrik ederek yalan paylaşımlarda bulundukları tespit edilen 3 şahıs ve ayrıca toplum içerisinde sözlü propaganda yapan 1 şahıs, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alınmış olup işlemlerinin bitmesine müteakip çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanmıştır.” denildi.

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