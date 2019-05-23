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Sosyal medyada terör propagandasına yapanlara baskın

Isparta’da, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 11 kişi gözaltına alındı.

İHA | 23.05.2019 - 12:36..
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Isparta İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan takip ve araştırmalar sonucu Keçiborlu ilçesinde M.S.,  A.B., N.G., R.Ö., B.A.,  M.T.,  B.T., B.Ö.,  M.A., C.Ö. ve R.A. isimli 11 şahsın, PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edildi.

11 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Şüpheliler hakkında verilen karar gereği operasyon düzenleyen Jandarma ekipleri, 11 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Sosyal medyada terör propagandasına yapanlara baskın

Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemleri tamamlanan zanlıların, daha sonra adli makamlara sevk edildiği bildirildi.

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