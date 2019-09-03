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Sosyal medyada yayınlamak için sokağa iç çamaşırla çıktı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde sosyal deney görüntüsü çekme çabasındaki kişi diğer vatandaşlar tarafından linç edilmek üzereyken kurtarıldı.

İHA | 03.09.2019 - 20:33..
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Yalova’dan sosyal deney yapmak için arkadaşları ile Kocaeli'nin Gölcük ilçesine geldiğini ileri süren A.Ş. isimli şahıs, sokakta iç çamaşırıyla dolaşarak insanların tepkisini ölçmek istedi.

POLİS KALABALIĞIN ARASINDA DALDI

Şahıs sokakta dolaşırken, arkadaşları ise o anları görüntülemek istedi. Sokak ortasında iç çamaşırıyla dolaşıp kışkırtıcı hareketlerde bulunan şahsı gören vatandaşların bir kısmı polisi arayarak şikayette bulunurken, duruma tepki göstererek bir grup ise A.Ş.’yi linç etmek istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, A.Ş.’yi öfkeli kalabalığın arasından kurtardı.

Sosyal medyada yayınlamak için sokağa iç çamaşırla çıktı

Sosyal medyada yayınlamak için sokağa iç çamaşırla çıktı VİDEO

POLİS MAĞAZADAN KIYAFET ALDI

Polis ekipleri tarafından A.Ş.’yi yarı çıplak bir şekilde polis merkezine götürdü. Şahsın polis merkezinde verdiği ifadesinde sosyal deney yapıp vatandaşların tepkisini ölçmek istediğini söylediği öğrenildi. Bir polis memuru ise mağazaya giderek şahsa giyinmesi için kıyafet aldı.

Sosyal medyada yayınlamak için sokağa iç çamaşırla çıktı

Polis memurunun aldığı kıyafetleri giyen şahıs, daha sonra sağlık kontrolü yapılmak üzere Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine götürüldü. Yapılan sağlık kontrolünün ardından şahıs tekrar polis merkezine götürüldü.


Sosyal medyada yayınlamak için sokağa iç çamaşırla çıktı

Sosyal medyada yayınlamak için sokağa iç çamaşırla çıktı


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