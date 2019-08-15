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Sosyal medyadaki tartışma kavgaya dönüştü: 1 yaralı

İzmir'in Torbalı ilçesinde K.Y. ile H.Ç. önce sosyal medyadan tartıştı, ardından da kavga etti. Daha sonra buluşan ikiliden K.Y., cebindeki bıçağı çıkartıp H.Ç. isimli kişinin göğsüne sapladı.

İHA | 15.08.2019 - 15:05..
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Akrabalık bağları bulunduğu öğrenilen K.Y. ile H.Ç., önce sosyal medya üzerinden birbiriyle tartıştı.

Yazışma boyutunun hakaretlere kadar geldiği belirtilen iki kişi, daha sonrada bir kahvehanede karşılaştı.

TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

İki kişi bu kez yüz yüze tartışmaya girerken, tartışma bir anda kavgaya dönüştü. K.Y., cebindeki bıçağı çıkartıp H.Ç. isimli kişiyi göğsünden bıçakladı.

Bıçaklayan kişi olay yerinden kaçarken, yaralanan H.Ç. kendi imkanlarıyla Torbalı Devlet Hastanesi'ne gitti.

Sosyal medyadaki tartışma kavgaya dönüştü: 1 yaralı

SERBEST BIRAKILDI

Tedaviye alınan H.Ç.’nin, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Subaşı karakol ekipleri, K.Y.’yi gerçekleştirdiği operasyon sonucu kıskıvrak yakaladı.

Mahkemeye çıkartılan şahıs, tutuklanarak Buca Cezaevi'ne gönderildi. H.Ç. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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