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Sosyal medyadan Bingöl'e hakaret eden şahsa soruşturma

Koronavirüs önlemleri kapsamında, Macaristan'dan Bingöl'e getirilerek karantinaya alınan kişinin sosyal medya hesabından kentle ilgili yaptığı paylaşım nedeniyle hakkında soruşturma başlatıldı.

AA |
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Sosyal medyadan Bingöl'e hakaret eden şahsa soruşturma

Sosyal medyadan Bingöl'e hakaret eden şahsa soruşturma

Macaristan'dan dün gece Bingöl'e gelen grup arasında bulunan Pelin Portakal, Twitter hesabından pasaportundaki Bingöl giriş damgasını paylaşarak, "Havacılık tarihinde ilk kez gerçekleşen Budapeşte-Bingöl seferine tanık oldum resmen. Pasaportumdan bu kara lekeyi nasıl silerim." ifadesini kullandı.

Pelin Portakal'ın bu paylaşımı tepkiye neden oldu.

SORUŞTURMA AÇILDI

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, söz konusu paylaşımı yapan kişi hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Dün gece Macaristan'ın başkenti Budapeşte'den Bingöl'e gelen uçakta yer alan ve karantina altında bulunan P.P. adlı şahıs hakkında, yukarıdaki paylaşımı sebebiyle halkın bir kesimini sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama suçundan soruşturma başlatılmıştır."

MACARİSTAN'DAN BİNGÖL'E 123 TÜRK VATANDAŞI GETİRİLDİ

Macaristan'da bulunan 123 Türk vatandaşı, koronavirüs önlemleri kapsamında dün gece Bingöl'e getirilerek, karantina sürecini geçirecekleri Gençlik ve Spor Bakanlığı Bingöl Kredi ve Yurtlar Kurumu Mürsel Paşa Öğrenci Yurdu'na yerleştirilmişti.

Sosyal medyadan Bingöl'e hakaret eden şahsa soruşturma

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