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Sosyal medyadan kadınlara şantaj yapan şüpheli tutuklandı

Samsun’da sosyal medya üzerinden kadınlara şantaj yaptığı iddia edilen şahıs buluşma yerinde polis tarafından kovalamaca sonucu yakalandı.

İHA | 02.04.2019 - 15:28..
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29 yaşındaki E.Ç. adlı şahsın sosyal medya üzerinden kadınlara mesaj atıp arkadaşlık istediğinde bulunduğu, kabul etmeyen ya da engelleyen kadınların hesaplarındaki profil fotoğraflarını alıp çıplak kadın fotoğraflarına fotomontaj yaparak hesap açmakla tehdit ettiği ve buluşma teklifinde bulunduğu ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri olayın mağduru 31 yaşındaki G.S. adlı kadının şikayetçi olması üzerine kadın ile hastane önünde buluşmaya gelen E.Ç., siber polisinin kovalamacası sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Sosyal medyadan kadınlara şantaj yapan şüpheli tutuklandı

TUTUKLANDI

Polisteki sorgusu tamamlanan E.Ç., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.Ç. mahmece tutuklananarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Sosyal medyadan kadınlara şantaj yapan şüpheli tutuklandı

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