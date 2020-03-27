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Sosyal medyadan provakasyona 1 gözaltı

Denizli'de, sosyal medya hesabından koronavirüs önlemleri kapsamında provokasyon içerikli paylaşım yapan M.T. gözaltına alındı.

DHA | 27.03.2020 - 20:39..
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Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, koronavirüs ile mücadele kapsamında provakasyon yapan şahıslar hakkında soruşturma başlattı.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesabı üzerinden koronavirüs önlemleri kapsamında cezaevlerindeki görüşlerin iptal edilmesini protesto için toplanma çağrısı yapan M.T.'yi gözaltına aldı.

ŞAHIS SERBEST BIRAKILDI

Emniyet Müdürlüğü’nde ifadesi alınan M.T. savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı. M.T. hakkında 'Suç işlemeye tahrik' suçundan adli işlem yapıldığı bildirildi.

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