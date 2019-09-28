Sosyal medyadan tanıştığı kız için İzmir'e gidip öldü

11 Ağustos tarihinden itibaren kayıp olan 23 yaşındaki Mutlu K., İzmir’in Çeşme ilçesinde ağaca asılı halde bulundu.

"İZMİR'DE TANIŞTIĞIM KIZLA EVLENMEK İSİYORUM"

İddiya göre, sosyal medya üzerinden İzmir’de yaşayan genç bir kızla tanıştı. Mutlu K., geçen 11 Ağustos’ta babasına, “Baba ben İzmir’de bir kızla tanıştım onunla evlenmek istiyorum. İzmir’e gitmem lazım.” dedi.

"İZMİR'DEYİM"

Otobüsle İzmir’e gelen Mutlu K., babasını arayarak, “Beni merak etmeyin İzmir’deyim.” bilgisini verdi. Ancak baba Mustafa K.’den bir daha haber alamadı. Polise kayıp başvurusunda bulundu.

ACI HABER DÜN GELDİ

Gencin ailesi 11 Ağustos tarihinden itibaren Mutlu K.’dan haber alamayan ailesine acı haber dün haber geldi. Vatandaşlar tarafından İzmir’in Çeşme ilçesi Altınkum Pırlanta yol ayrımında ağaçta asılı bir ceset gördü.

SORUŞTUMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, ölen gencin kayıp olarak aranan Mutlu K .olduğunu tespit etti. Yapılan incelemenin ardından Mutlu K.’nin cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.