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Sosyal medyadan yasaklı hayvanları satan şahıs yakalandı

Timsah, piton yılanı ve jako papağanı gibi hayvanları sosyal medya üzerinden satan kişi, alıcı rolü yapan polislerce gözaltına alındı.

DHA | 22.10.2019 - 23:55..
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İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı yollardan Bulgaristan'dan yurda sokulan timsah, piton yılanı ve jako papağanının sosyal medya üzerinden satıldığını belirleyerek çalışma başlattı.

Sosyal medyadan yasaklı hayvanları satan şahıs yakalandı

POLİS "MÜŞTERİ" OLDU

Ekipler, şüpheli ile bir internet sitesinde bulunan ilandan anlaşarak buluşma ayarladı. Alıcı gibi davranan ekipler, şüphelinin Çekmeköy Ömerli Mahallesi'nde bulunan evine gitti. Polis ekipleri evde ball piton, timsah ve jako papağan ele geçirdi. Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CİTES) gereği alım satımı özel izne tabi olan bu vahşi hayvan türlerini kaçak olarak satmaya çalışan Hasan K. yakalanarak gözaltına alındı.

Sosyal medyadan yasaklı hayvanları satan şahıs yakalandı

ÖZEL İZNE TABİ HAYVANLARI BİNLERCE LİRAYA SATTI

Şüpheli Hasan K.'nın, kendilerini alıcı olarak tanıtan polis ekiplerine, jako papağanını 3 bin, ball piton yılanını 7 bin, timsahı ise 11 bin liraya satmaya çalıştığı öğrenildi. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Hasan K. hakkında 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' işlem başlatıldı. Soruşturmanın tamamlanmasıyla hayvanlar, Darıca Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildi.

Sosyal medyadan yasaklı hayvanları satan şahıs yakalandı

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