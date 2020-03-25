Toplumun virüs sebebiyle hassas olduğu bir dönemde marketlerdeki süt ve diğer gıda maddelerini yiyen ve yarım kalan paketleri rafa geri koyan şahıs, bu görüntüleri sosyal medyada paylaştı.
Sosyal medyada "Toplum Sağlığını Tehdit Eden Bu Şahsı Bulun" başlıklı paylaşımla sosyal medya kullanıcıları, tepkilerini dile getirdi.
Sosyal medyanın konuştuğu sorumsuz genç yakalandı ViDEO
YAKALANDI
Markette yaptıklarını sosyal medyada paylaşan şahsın bulunması için Adıyaman Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Ekipler, görüntüleri paylaşan M. M. T. (17) isimli şahsı tespit ederek yakaladı.
Cumhuriyet savcısının talimatı ile şahıs hakkında, adli işlem başlatıldığı öğrenildi.