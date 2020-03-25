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Sosyal medyanın konuştuğu sorumsuz genç yakalandı

Adıyaman'daki bir markette gıda maddelerini yiyen ve bunu sosyal medyada paylaşan 17 yaşındaki genç, polis tarafından yakalandı ve hakkında işlem yapıldı.

İHA | 25.03.2020 - 13:29..
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Toplumun virüs sebebiyle hassas olduğu bir dönemde marketlerdeki süt ve diğer gıda maddelerini yiyen ve yarım kalan paketleri rafa geri koyan şahıs, bu görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Sosyal medyada "Toplum Sağlığını Tehdit Eden Bu Şahsı Bulun" başlıklı paylaşımla sosyal medya kullanıcıları, tepkilerini dile getirdi.

Sosyal medyanın konuştuğu sorumsuz genç yakalandı ViDEO

YAKALANDI

Markette yaptıklarını sosyal medyada paylaşan şahsın bulunması için Adıyaman Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Ekipler, görüntüleri paylaşan M. M. T. (17) isimli şahsı tespit ederek yakaladı.

Sosyal medyanın konuştuğu sorumsuz genç yakalandı

Cumhuriyet savcısının talimatı ile şahıs hakkında, adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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