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Afyonkarahisar’da otomobilin bagajında davul çalıyorlar

Üç genç, korona tedbirleri kapsamında bahşiş toplamasına müsaade edilmemesine rağmen, sosyal mesafeyi korumak için arabalarının bagajına binerek sahurda mahalle mahalle geziyor.

İHA |
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Afyonkarahisar’da otomobilin bagajında davul çalıyorlar

Bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu iftar yemekleri ve teravih namazında olduğu gibi Ramazan davulcularının bahşiş toplamasında da kısıtlamaya gidildi.

İl Pandemi Kurulu kararı ile Afyonkarahisar’da bu yıl bahşiş toplanamayacak.

BAGAJDA DAVUL ÇALARAK SOKAKLARI DOLAŞTILAR

Ancak kentte 3 gönüllü genç daha önceki yıllarda motosiklet ile sürdürdükleri sahurdan davul çalma geleneğini bu yıl sosyal mesafe kuralları gereği otomobilleriyle sürdürdü.

Gençlerden biri otomobilin bagajına binerek davul çalarken biri de aracı kullandı.

Bagajda davul çalan gencin bu yöntemi vatandaşları hem güldürdü hem de bahşiş toplanmamasına rağmen gösterilen çaba, zor bir süreçten geçilen bu günlerde moral vatandaşlara moral oldu.

Afyonkarahisar’da otomobilin bagajında davul çalıyorlar

"BU GELENEĞİ MORAL İÇİN DEVAM ETTİRİYORUZ"

Ramazan davulcusu genç Mustafa Biçer, “Ramazanda davul çalma geleneğimiz eskiden geliyor. Biz  geleneklerimizi devam ettirmek istiyoruz. Koronavirüsten dolayı millet dışarı çıkamadığı için hiç olmazsa moral ve motivasyon için, destek amaçlı da olsa ücret talep etmeden davul çalmaya karar verdik ağabeylerimizle. Biz de en iyisi arabanın bagajına oturalım dedik, yayan yürüsek zaten bitmezdi. Böyle bir geleneğimizi devam ettirmek istedik. Ramazan’ın son gününe kadar devam edeceğiz. Koronavirüsü unutturmak için halkımızın yayındayız” diye konuştu.

Afyonkarahisar’da otomobilin bagajında davul çalıyorlar

Afyonkarahisar’da otomobilin bagajında davul çalıyorlar

Afyonkarahisar’da otomobilin bagajında davul çalıyorlar

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