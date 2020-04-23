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Sosyal mesafeyi unutup yangını izlediler

Sivas’ta bir işletmede çıkan yangında çalışan gözyaşlarına boğulurken, meraklı vatandaşlar ise koronavirüsü unutarak sosyal mesafeyi hiçe saydı.

İHA |
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Sosyal mesafeyi unutup yangını izlediler

Sivas’ta Örtülüpınar Mahallesi Arap Evliya Caddesi üzerinde, U.Ş.’ye ait döner satışı yapılan lokantanın bahçe bölümünde yangın çıktı.

Henüz neden çıktığı bilinmeyen yangını fark eden çalışanlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen Sivas Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Sosyal mesafeyi unutup yangını izlediler

AĞLAYAN ÇALIŞANI SARILARAK TESELLİ ETTİ

Çalışanlardan biri gözyaşları boğuldu. Gözü yaşlı çalışanı gören polis ekipleri, gence sarılarak teselli etti.

Sosyal mesafeyi unutup yangını izlediler

SOSYAL MESAFE KURALI UNUTULDU

Öte yandan koronavirüsü unutan meraklı vatandaşlar, sosyal mesafeyi hiçe sayarak yangını izledi.

Meraklı vatandaşlar, bekçiler ve polis ekipleri tarafından yapılan uyarıları hiçe sayarak yangını izlemeye devam etti.

İşletmenin bulunduğu apartmanda maddi hasar oluştu. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Sosyal mesafeyi unutup yangını izlediler

Sosyal mesafeyi unutup yangını izlediler

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