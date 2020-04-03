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Sosyal yardım ödemeleri evlere yapılmaya başlandı

PTT'nin, yardım dağıtımında yaşanan yoğunluk nedeniyle şubelerini kapatma kararından sonra sosyal yardım ödemeleri, evlerde yapılıyor.

Haber Merkezi |
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Sosyal yardım ödemeleri evlere yapılmaya başlandı

2 milyon yoksul aileye verilmesi planlanan biner liralık yardımlar, PTT şubelerinden alıcılarına ulaştırılmaya başlanmıştı.

Yardım paralarını almak isteyenlerin, şubelere akın etmesiyle yoğunluklar oluşmuş ve sosyal mesafe kuralları hiçe sayılmıştı.

Sosyal yardım ödemeleri evlere yapılmaya başlandı

PTT yönetimi de bu olaylar sonrası şubeleri kapatma kararı alıp ödemelerin, kolluk kuvvetleri tarafından evlerde yapılacağını bildirmişti.

Sosyal yardım ödemeleri evlere yapılmaya başlandı ViDEO

Sosyal yardım ödemeleri evlere yapılmaya başlandı

ÖDEMELER EVLERE GİTMEYE BAŞLADI

Konu ile ilgili İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ödemelerin evlere yapılmaya başladığını sosyal medya hesabından duyurarak, "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi" kapsamında nakit 1.000 ₺ lik sosyal yardım, ailelerimize evlerinde teslim edilmeye başlandı." ifadeleriyle görüntü paylaştı.

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