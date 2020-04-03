2 milyon yoksul aileye verilmesi planlanan biner liralık yardımlar, PTT şubelerinden alıcılarına ulaştırılmaya başlanmıştı.

Yardım paralarını almak isteyenlerin, şubelere akın etmesiyle yoğunluklar oluşmuş ve sosyal mesafe kuralları hiçe sayılmıştı.

PTT yönetimi de bu olaylar sonrası şubeleri kapatma kararı alıp ödemelerin, kolluk kuvvetleri tarafından evlerde yapılacağını bildirmişti.

Sosyal yardım ödemeleri evlere yapılmaya başlandı ViDEO

ÖDEMELER EVLERE GİTMEYE BAŞLADI

Konu ile ilgili İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ödemelerin evlere yapılmaya başladığını sosyal medya hesabından duyurarak, "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi" kapsamında nakit 1.000 ₺ lik sosyal yardım, ailelerimize evlerinde teslim edilmeye başlandı." ifadeleriyle görüntü paylaştı.