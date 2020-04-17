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Bakanlıktan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına ek kaynak

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 352 milyon 880 in 238 TL tutarında ek kaynak aktarılacağını duyurdu.

AA |
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Bakanlıktan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına ek kaynak

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından yetkililer önlemler almaya devam ederken, Türkiye salgına karşı tek yürek oldu.

Salgınla mücadele kapsamında ihtayaç sahibi birçok vatandaşa yapılan destekler artıyor.

VAKIFLARA 352 MİLYON 880 BİN 238 LİRA DESTEK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma ek iki periyodik pay daha göndereceğiz. Aldığımız bu kararla birlikte 352 milyon 880 bin 238 TL tutarındaki kaynak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına aktarılacak" diye konuştu..

"VATANDAŞLARIMIZIN İHTİYAÇLARINA HIZLI YANIT VERECEĞİZ"

Söz konusu kaynağın koronavirüs salgınından etkilenen vatandaşların ihtiyaçları için kullanılacağını da belirten Selçuk, "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının mali imkanlarını güçlendirerek, aktarılan bu kaynakla vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına hızlı ve etkin bir şekilde yanıt verebileceğiz." dedi.

Bakan Selçuk, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına her ay düzenli olarak aktarılan kaynak tutarının en son 24 Mart tarihinde 135 milyon liradan 180 milyon liraya çıkarıldığını da hatırlattı.

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