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Sotheby's müzayede evi rekor fiyatla satılıyor

Merkezi New York'ta olan Sotheby's müzayede evi, Fransız milyarder, sanat koleksiyoncusu Patrick Drahi'ye satılıyor.

AA | 19.06.2019 - 06:47..
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BBC'de yer alan habere göre; merkezi New York'ta bulunan Sotheby's müzayede evinin, Fransız milyarder, sanat koleksiyoncusu ve telekom grubu Altice'in kurucusu Patrick Drahi tarafından 3,7 milyar dolara satın alınmasına ilişkin anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Sotheby's müzayede evi rekor fiyatla satılıyor

"DÜNYADAKİ EN ZARİF MARKALARDAN BİRİ"

Drahi, Sotheby's müzayede evi ile çalışmaktan onur duyduğunu ifade ederek, müzayede evinin dünyadaki en mükemmel ve zarif markalardan biri olduğunu söyledi. Drahi, Sotheby's şirketinin stratejisiyle ilgili herhangi bir değişikliğe gitmeyi düşünmediğini kaydetti.

Sotheby's müzayede evi rekor fiyatla satılıyor

80 OFİSİ VAR

1744'te kurulan Sotheby's müzayede evinin dünyada 80 ofisi bulunuyor.

Drahi'nin servetinin 9 milyar dolardan fazla olduğu sanılıyor.

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