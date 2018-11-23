taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2962
Euro
6.0332
Altın
1222.74
Borsa
92847.35
Gram Altın
208.128

Soy ağacını araştıran maden işçisi, Malezya Sultanı çıktı

İngiltere'de, 20 yıldır kömür madeninde işçi olarak çalışan Keith Williams, soy ağacını araştırınca Malezya Sultanı olduğunu öğrendi.

Haber Merkezi | 23.11.2018 - 10:39..
  1. Haberler
  2. Dünya

İngiltere'de yaşayan ve soy ağacını araştıran Keith Williams, soy ağacını araştırınca Malezya'daki 33. Perak Sultanı Idris Iskandar Al-Mutawakkil Alallahi Shah'ın oğlu olduğu ortaya çıktı.

SULTANLIK SÜRPRİZİ

İngiltere'de 20 yıldır kömür madeninde işçi olarak çalışan Keith Williams soyağacını araştırınca hayal bile edemeyeceği bir geçmişle karşılaştı: Kömür madencisi aslında bir sultandı.

Soy ağacını araştıran maden işçisi, Malezya Sultanı çıktı

66 yaşındaki Keith, gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı. Keith'in, Malezya'daki 33. Perak Sultanı Idris Iskandar Al-Mutawakkil Alallahi Shah'ın gayrimeşru çocuğu olduğu ortaya çıktı.

Soy ağacını araştıran maden işçisi, Malezya Sultanı çıktı

TAHTA ÇIKMAK İSTEMİYOR

Gerçeği öğrenen Keith, ailesi ile iletişime geçmeye çalıştığını, soğuk karşılandığını anlatıyor fakat üvey kız kardeşi Ku Ess ile tanıştığını belirtiyor. Tahta çıkma hevesi olmadığını belirten işçi, babasının yaşadığından haberdar olduğunu düşündüğünü ve mutlaka kendisine bir şeyler bırakmış olabileceğini söylüyor.

Soy ağacını araştıran maden işçisi, Malezya Sultanı çıktı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İngiliz medyası: Brexit anlaşması Türkiye tuzağı gibi

İngiliz medyası: Brexit anlaşması Türkiye tuzağı gibi

31
Kadın teröristin itirafları: Kandil'de tecavüz ve infaz vardı

Kadın teröristin itirafları: Kandil'de tecavüz ve infaz vardı

69
Trump: Hükümeti kapatırım

Trump: Hükümeti kapatırım

27
Tutuklu devrik lider Mursi'den yıllar sonra ilk fotoğraf

Tutuklu devrik lider Mursi'den yıllar sonra ilk fotoğraf

84
Rus turistlerin tatil tercihleri

Rus turistlerin tatil tercihleri

80
İbrahim Kalın: Türkiye anlaşılırsa Patriot da alabilir

İbrahim Kalın: Türkiye anlaşılırsa Patriot da alabilir

102
Obradovic'ten basketbolculara fırça

Obradovic'ten basketbolculara fırça

43
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir