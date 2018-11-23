Soy ağacını araştıran maden işçisi, Malezya Sultanı çıktı

İngiltere'de yaşayan ve soy ağacını araştıran Keith Williams, soy ağacını araştırınca Malezya'daki 33. Perak Sultanı Idris Iskandar Al-Mutawakkil Alallahi Shah'ın oğlu olduğu ortaya çıktı.

SULTANLIK SÜRPRİZİ

İngiltere'de 20 yıldır kömür madeninde işçi olarak çalışan Keith Williams soyağacını araştırınca hayal bile edemeyeceği bir geçmişle karşılaştı: Kömür madencisi aslında bir sultandı.

66 yaşındaki Keith, gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı. Keith'in, Malezya'daki 33. Perak Sultanı Idris Iskandar Al-Mutawakkil Alallahi Shah'ın gayrimeşru çocuğu olduğu ortaya çıktı.

TAHTA ÇIKMAK İSTEMİYOR

Gerçeği öğrenen Keith, ailesi ile iletişime geçmeye çalıştığını, soğuk karşılandığını anlatıyor fakat üvey kız kardeşi Ku Ess ile tanıştığını belirtiyor. Tahta çıkma hevesi olmadığını belirten işçi, babasının yaşadığından haberdar olduğunu düşündüğünü ve mutlaka kendisine bir şeyler bırakmış olabileceğini söylüyor.