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Soyadını plakasına taktı, 5 bin lira ceza aldı

Keşan'da uygulama sırasında polisin fark ettiği ve Amerika'dan geldiği anlaşılan sürücü, gerçek plakasını takmasına rağmen cezadan kurtulamadı.

İHA | 04.08.2019 - 13:19..
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Edirne Keşan Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekiplerinin yaptığı devriyeler sırasında, yeşil renkli spor bir aracın üzerindeki plakaların özel plakalar olması üzerine araç incelenmek üzere Keşan İlçe Emniyeti'ne getirildi.

5 BİN LİRA CEZA

Emniyette ifadesi alınan araç sürücüsü B.B., kendisinin Amerika'da yaşadığını, araç üzerinde takılı olan plakaların orada özel plakalar olduğunu, aracın bagajında da gerçek plakaların bulunduğunu belirtti. Bu beyan üzerine işlem yapan polis, 2918 sayılı kanunun 23/5-5 maddesi gereğince B.B.'ye 5 bin lira idari para cezası uyguladı.

Soyadını plakasına taktı, 5 bin lira ceza aldı

Araca, üzerinde kayıtlı tescil plakalarının takılması sonrasında araç ve araç sürücüsü İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden salıverildi.

Soyadını plakasına taktı, 5 bin lira ceza aldı

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