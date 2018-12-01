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Soyduğu iş yerine not bıraktı: Hepinizi seviyorum

Zonguldak'ta sahildeki bir büfenin camlarını kırarak içeri giren hırsız, "İnsan bir kamera, bir alarm taktırır. Hepinizi seviyorum. Hepinizin parasını vereceğim" yazılı not bıraktı.

DHA | 01.12.2018 - 14:19..
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Orhanlar Mahallesi Yalı Caddesi Sahil Bulvarı'ndaki iki büfeye gece saatlerinde hırsız girdi. Büfelerin camlarını kırarak içeri giren hırsız, madeni para, balık ve hamburger malzemelerini alarak kaçtı.

Soyduğu iş yerine not bıraktı: Hepinizi seviyorum

''HAKKINIZI HELAL EDİN''

Sabah geldiği büfedeki hırsızlığı fark eden iş yeri sahibi Esin Özdemek, tezgahın üzerinde bir not buldu. Notta, "Hepinizden özür diliyorum. Hepiniz de hakkınızı helal edin. Hepinize aldıklarımın üç mislini bırakacağım. Nasıl çaldıysam o şekilde bırakacağım. İnsan bir kamera, bir alarm taktırır. Hepinizi seviyorum. Hepinizin parasını vereceğim. Sizi seviyorum" yazdığını gören Özdemek, polise haber verdi. İş yerinde inceleme yapan polis, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Soyduğu iş yerine not bıraktı: Hepinizi seviyorum

"KEŞKE BORÇ İSTESEYDİ"

Notu görünce şaşkınlık yaşadığını anlatan Esin Özdemek, "Hırsız iş yerime girdi. Bir de bize mektup yazmış. Hakkımızı helal edecekmişiz. Üç katı ile aldıklarını geri ödeyecekmiş. Keşke borç isteseydi de hiç kırmasaydı." dedi.

Soyduğu iş yerine not bıraktı: Hepinizi seviyorum




Soyduğu iş yerine not bıraktı: Hepinizi seviyorum



Soyduğu iş yerine not bıraktı: Hepinizi seviyorum

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