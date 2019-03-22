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Soydukları 2 eczaneden çocuk bezi çaldılar

Bingöl’ün Solhan ilçesinde iki farklı eczaneyi soyan aynı şahıslar 5 bin 700 TL ile çocuk bezi ve maması da çaldı.

İHA | 22.03.2019 - 14:13..
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Hırsızlardan 1’i eczanelere girerken diğer 2’sinin nöbet tuttuğu gözlerden kaçmadı. O anlar kameraya an be an yansıdı.

HEM PARA, HEM BEBEK MALZEMESİ ÇALDILAR

Hırsızların eczanelerden birinden 5 bin TL, diğerinden ise 700 TL civarında para, çocuk bezi ve çocuk maması çaldığı öğrenildi. İş yerini açan çalışanların hırsızlıkları fark etmesi üzerine durumu polise bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Hırsızlar iş yerlerinden birinin güvenlik kamerası tarafından da görüntülendi.

Soydukları 2 eczaneden çocuk bezi çaldılar

Soydukları 2 eczaneden çocuk bezi çaldılar

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