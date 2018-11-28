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Soyguncular fark edildiklerini anlayınca kasayı bıraktı

Bursa’da soygun için kuyumcu dükkanına giren yüzleri maskeli 4 kişi, fark edildiklerini anlayınca içinde 3 kilo altının bulunduğu kasayı bırakıp kaçtı.

DHA | 28.11.2018 - 08:51..
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Olay, saat 04.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Akçalayan Mahallesi Çiçek Caddesi'nde meydana geldi.

Soyguncular fark edildiklerini anlayınca kasayı bıraktı

3 KİLO ALTININ BULUNDUĞU KASAYA YÖNELDİLER

Bir manava giren yüzleri maskeli 4 kişi, buradan duvarı kırıp yandaki Levent Kaya'ya ait kuyumcu dükkanına geçmek istedi. Ancak başarısız olan hırsızlar, bu kez kuyumcu dükkanının kapısındaki alarmı etkisiz hale getirdi.

Kepenklerin kilitlerini kırdıktan sonra kapıyı açan hırsızlar, içinde 3 kilo altının bulunduğu kasaya yöneldi. Şüpheliler, kasayı yanlarında getirdikleri çekçek arabasıyla götürmek istedi. Bu sırada yoldan geçen bir kişi, durumu fark edip polise haber verdi.

Soyguncular fark edildiklerini anlayınca kasayı bıraktı

KASAYI BIRAKIP KAÇTILAR

Fark edildiklerini anlayan 4 şüpheli, kasayı bırakıp kaçtı. Soygun girişimi ise saniye saniye işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.

Soyguncular fark edildiklerini anlayınca kasayı bıraktı

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