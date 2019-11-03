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Soyguncuları arabasıyla ezen Meksikalı

Meksika'da arabasını park etmek için evinin garaja giren kişi, bir anda yanında beliren soyguncuların saldırısına uğradı. Aracından inmeyen sürücü, çareyi hırsızları aracıyla ezmekte buldu.

Haber Merkezi | 03.11.2019 - 12:57..
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Meksika'da araçlı soyguncular dehşet saçtı.

SOYGUNCULAR BİR ANDA ETRAFINI SARDI

Evinin garajına aracını park eden sürücü, kendisini takip eden soyguncuların etrafını sarmasıyla bir anda ne yapacağını şaşırdı.

Soyguncuları arabasıyla ezen Meksikalı

ARAÇTAN İNDİRMEYE ÇALIŞTILAR

Araçtan inen hırsızlar, bir anda aracın etrafını sardı ve sürücünün araçtan inmesi için her yola başvurdu.

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SALDIRIDAN KURTULAN SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTI

Araçtan inmeyen sürücü ise çareyi aracı, hırsızların üstüne sürmekte buldu.

Sürücü, otomobilin altına bir hırsızı alsa da sürücü hırsızların saldırısından kurtulmayı başardı ve hızla olay yerinden ayrıldı. O anlar ise anbean kameralara yansıdı.

Soyguncuları arabasıyla ezen Meksikalı

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