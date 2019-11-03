Soyguncuları arabasıyla ezen Meksikalı

Meksika'da araçlı soyguncular dehşet saçtı.

SOYGUNCULAR BİR ANDA ETRAFINI SARDI

Evinin garajına aracını park eden sürücü, kendisini takip eden soyguncuların etrafını sarmasıyla bir anda ne yapacağını şaşırdı.

ARAÇTAN İNDİRMEYE ÇALIŞTILAR

Araçtan inen hırsızlar, bir anda aracın etrafını sardı ve sürücünün araçtan inmesi için her yola başvurdu.

Soyulmaktan zanlıları ezerek kurtulan Meksikalı VİDEO



SALDIRIDAN KURTULAN SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTI

Araçtan inmeyen sürücü ise çareyi aracı, hırsızların üstüne sürmekte buldu.

Sürücü, otomobilin altına bir hırsızı alsa da sürücü hırsızların saldırısından kurtulmayı başardı ve hızla olay yerinden ayrıldı. O anlar ise anbean kameralara yansıdı.