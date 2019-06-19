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Soygunu durdurup hırsızları elinden kaçıran polis

Houston'da meydana gelen hırsızlık olayında polis, elinden kaçırdığı soyguncuların hesabını, mağazadaki müşteriye sordu.

Haber Merkezi | 19.06.2019 - 10:43..
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Amerika'nın Teksas eyaletindeki Houston kentinde, şaka gibi bir olay kameraya yansıdı.

Bir cep telefonu mağazasını soymak için gündüz vakti mağazaya giren 2 silahlı hırsız, önce kasiyerden paraları istedi. O sırada mağazada bulunan bir kadın müşterinin istifini bozmaması dikkat çekerken, olay yerine giren polis duruma el attı.

Kapıda nöbet tutarken polisi gören hırsız kaçarken, diğer soyguncu içeriden çıkmak için polisle arbede yaşadı. Polis, elindeki hırsızı kaçırdığı için mağazada oturan kadını, "Neden yardım etmedin?" diye azarladı.

Soygunu durdurmaya çalışan polisin o anları, güvenlik kamerasında.

İzliyoruz...

Soyguncuları yakalamak için yardım isteyen polis

Soygunu durdurup hırsızları elinden kaçıran polis

Soygunu durdurup hırsızları elinden kaçıran polis

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