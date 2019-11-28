Soylu: 11 Fransız vatandaşı DEAŞ'lıyı gönderiyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir’de düzenlenen “Göç, Güvenlik ve Sosyal Uyum” konulu çalıştaya katılarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu çalıştayla Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Türkiye Temsilcisi Jean Marie Garelli ile bir süre sohbet etti.

"11 FRANSIZ VATANDAŞI DEAŞ'LIYI ÜLKELERİNE GÖNDERİYORUZ"

Soylu, DEAŞ'lıların iade sürecinin devam ettiğini belirterek, "11 Fransız vatandaşı DEAŞ'lıyı aralık ayının hemen başında Fransa'ya gönderiyoruz." diye konuştu.

Bakan Soylu'nun konuşmasından satır başları;

"370 BİN SURİYELİ ÜLKESİNE DÖNDÜ"

Bakan Soylu, "Şu an için ülkelerine geri dönen Suriyelilerin sayısı 370 bin. Birileri yeterli bulmayabilir ama önemli olan, bu akışın bir şekilde vücut bulmuş olmasıdır. Öte yandan çok ciddi bir düzensiz göçmen baskısı altındayız ve bu durum giderek artıyor. 2016 ve 2017, 175 bin ve 176 bin, 2018'de 268 bin. Şu an ne kadar biliyor musunuz, geçen cuma rakamları 405 bin, şimdi 420 bin ile 430 bin arasında.





"BEDELİNİ ÖDEYECEK"

(İzmir'de bir Alevi vatandaşın evinin işaretlenmesi) O eve yapılan işareti, kendi evime yapılmış işaret olarak görüyorum. Arkadaşlarımız o kişiyi bulacaktır. İçişleri Bakanlığı olarak bizatihi tarafız bu olaya hukuken de tarafız. Adaletin önüne o kişi çıkacak ve bunun bedelini ödeyecek.





"PKK'YI AMERİKA ÜRETTİ"

PYD/PKK'yı biz üretmedik, Amerika üretti.