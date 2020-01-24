Soylu, Antalya'dan PKK'ya gözdağı verdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'daki temasları kapsamında AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Soylu burada düzenlenen Belediye Meclis Üyeleri ve İlçe Başkanları Toplantısı'nda bir konuşma yaptı.

Konuşmasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt içinde ve dışında gerçekleştirdiği başarılı operasyonlara da değindi.

Soylu: Dağdaki teröristlerin sayısı 500'e düştü VİDEO

"BÖLGENİN MAKUS TALİHİ DEĞİŞTİ"

Bakan Soylu, eskiden hep Doğu ve Güneydoğu'nun makus talihinin değişmeyeceğinin konuşulduğunu ancak bunu değiştirmeyi AK Parti'nin başardığını söyledi.

Terör örgütlerinin tümüne meydan okuduklarını belirten Soylu, içeride ve dışarıda bütün kapasite ve kabiliyetleriyle büyük mücadelenin ortaya konulabildiğini söyledi.

"DAĞDAKİ TERÖRİSTLERİN SAYISI 500'E DÜŞTÜ"

Herkesin kendi sorumluluğunu yerine getireceğini vurgulayan Soylu, "Terörde görüyorsunuz, dağdaki teröristlerin sayısı 500'e düştü. Diyorlar ki 'Kışın operasyon olur mu?' Canlarını çıkarana kadar operasyona devam edeceğiz. Hiç endişe etmeyin, her şey de mücadeleyi inanarak ortaya koyuyoruz. İnşallah 2020 PKK için başka bir yıl olacak." ifadelerini kullandı.

"TERÖRDEN ARINDIRILAN BÖLGELERDE TURİZM GELİŞİYOR"

Antalya'nın turizmde rekorlar kırdığını hatırlatan Soylu, terörden arındırılan bölgelerde de turizmin geliştiğine değinerek, Mardin'de, Diyarbakır'da, Tunceli'de otellerde yer kalmadığını, bu illerin kültür ve inanç turizminin merkezi haline geldiğini, Doğu Ekspres'te bilet bulunamadığını söyledi.