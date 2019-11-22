Soylu: HDP'nin erken seçim kararını PKK aldı

Ziyaret ve birkaç programa katılmak için Gaziantep'te bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sanayiciler tarafından emniyet ve jandarmaya hibe edilen 103 aracın teslim törenine katıldı.

Buradaki programda önemli açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, HDP'nin erken seçim kararının PKK tarafından alındığını söyledi.

''DEMOKRASİYE EN BÜYÜK DARBEYİ PKK VURUYOR''

Programda açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, demokrasiye en büyük darbeyi PKK’nın vurduğunu söyleyerek, “Kayyum demokrasiye darbedir diyorlar. Demokrasiye en büyük darbeyi PKK terör örgütü vuruyor. Korkutarak, o belediyelerinin imkanlarını teröre götürerek veriyorlar.

''KARARI PKK VERDİ, BUNLAR FİGÜRAN''

Hani çekileceklerdi milletvekilliklerinden, belediyelerden. 20 Kasım'da Ankara bir toplantı yaptılar. Orada mı karar verdiklerini zannediyorsunuz. Hayır, 19'unda Kuzey Irak'ta Süleymaniye'de toplantı yaptı PKK. Çekilip çekilmeyeceklerine orada karar verdiler. Bunların hepsi figüran. Bunlar orada verilen kararı kendileri karar veriyormuş gibi değerlendiriyor. Ortaya koydukları tiyatro artık bitsin.

''CHP'Yİ DE BUNA ALET EDİYORLAR''

Cumhuriyet Halk Partisi gibi Türkiye'nin meşru bir partisini buna alet etmesinler. Ne olursunuz bu ülkenin bir evladı olarak yalvarıyorum. Teröre alet etmesinler. Bunları meşru bir sıfatın içerisine koymaya çalışmasınlar. ifadelerini kullandı.

''DERDİMİZ BÜTÜN COĞRAFYAYI HUZURA KAVUŞTURMAK''

Türkiye olarak sadece kendi içlerinde değil dünya genelinde huzur ve güven amaçladıklarını da açıklayan Bakan Soylu, “Bizim derdimiz sadece Doğu ve Güneydoğu'yu huzura kavuşturmak değil. Bizim derdimiz bir taraftan Orta Doğu'yu huzura kavuşturmak, bir taraftan Afganistan, Pakistan gibi en zor zamanınızda bize yardımcı olan ülkelerin huzur içerisinde olmasını sağlayabilmek. Bizim derdimiz bir taraftan Balkanları, bir taraftan etrafımızdaki coğrafyayı huzura kavuşturabilmektir” şeklinde konuştu.

''TÜM DÜNYAYA GERÇEKLERİ HAYKIRAN BİR ÜLKEYİZ''

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde güçlü bir ülke olduğunu da sözlerine ekleyen Bakan Süleyman Soylu, “Biz güçlü bir milletiz, biz asaletli bir milletiz, biz büyük bir milletiz. Allah'ımıza çok şükürler olsun 21. asırda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Birleşmiş Milletler'de konuşurken ezik büzük konuşan bir millet değiliz. Tüm dünyaya gerçekleri haykıran büyük bir milletiz” diye konuştu.

HDP: Meydan okuyoruz, erken seçime gidelim



