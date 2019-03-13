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Soylu: İki kritik tesise yapılacak saldırıyı engelledik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Habertürk'te gündeme dair soruları yanıtlıyor.

Haber Merkezi | 13.03.2019 - 22:03..
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Soylu: İki kritik tesise yapılacak saldırıyı engelledik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:

"Bu seçim en çok bizi ilgilendiriyor. İçişleri Bakanlığı olarak bizi ilgilendiriyor. Türkiye uzun zamandır aradığı huzur ortamını buldu. Türkiye'nin 2019 hedefi 50 milyon turistin üzerinde. Türkiye terörle mücadele ediyor. Türkiye güvenlikle ilgili bütün verilerini çok iyi bir noktaya taşıyor. Asayişten tefeciliğe, organize suçtan evden hırsızlığa, trafik kazalarında ölümlerden uyuşturucuyla mücadeleye kadar, Türkiye hakikaten özellikle güvenlik açısından bir zaman dilimini yaşıyor.

"BUGÜN İKİ KRİTİK TESİSİNE YAPILACAK SALDIRIYI ÖNLEDİK"

Bugün Türkiye'nin iki kritik tesisine yapılacak saldırıyı engelledik. Emniyet, Jandarma, Genelkurmay aynı zamanda MİT bir yumak gibi çalışıyor. Bugün MİT'le beraber Doğu illerimizden birinde üç önemli kişiyle operasyon gerçekleştirildi. Özellikle Irak'ın kuzeyinde, Suriye'de kurduğumuz, bölgesel ülkelerle gerçekleştirdiğimiz iş birliği sayesinde Türkiye tarihin en büyük güvenlikli döneminden geçiyor."

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