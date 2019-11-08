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Soylu: Karayılan'ı ölü yılan haline getireceğiz

Süleyman Soylu Murat Karayılan'ı öldürme sözü verdi.

AA | 08.11.2019 - 15:13..
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Soylu: Karayılan'ı ölü yılan haline getireceğiz

Dün İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan bir açıklamada, Diyarbakır kırsalında 19 Temmuz'da etkisiz hale getirilen beş teröristten 2'sinin kırmızı listede yer aldıkları bildirilmişti.

Kırmızı listede aranan teröristlerin aynı zamanda birçok kanlı eylemin de talimatını veren isimler olduğu belirtilmişti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Porsipi. Bu akşam rahat uyuyacağım. Uzun zamandır peşindeydik. İnönü Stadı, Merasim Sokak, Kayseri, İstanbul hepsinin intikamı alındı. Bu kırmızı başka kırmızı... Şükürler olsun. Bu olmadan gitseydim. Gözüm açık giderdim." ifadelerini kullanmıştı.

KARAYILANI ÖLÜ YILAN YAPACAĞIZ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bugün, Altındağ Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Merkezi'nin açılış töreninde konuştu.

Soylu konuşmasında "(Kırmızı kategorideki 2 teröristin öldürülmesi) Karayılan üzülmüş. Burada milletimize sözümüzdür, Karayılan'ı ölü yılan haline getireceğiz." ifadelerine yer verdi.

Diyarbakır'da kırmızı listede aranan 2 terörist öldürüldü haberiSoylu: Karayılan'ı ölü yılan haline getireceğiz

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